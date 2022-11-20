Характеристики товара
Описание
Стопировка - не стопируются в собранном виде
Конструкция - сварная
Табурет барный Лофт Комфорт с мягким сиденьем имеет прочный и надежный металлокаркас, а также удачную эстетически красивую форму, что делает его подходящим для использования в общепите (направление «HoReCa» или «Кейтеринг»),
Каркас изготовлен из металлической трубы 20*20 мм с полимерным покрытием.
Цвет металлокаркаса: только Черный муар (RAL 9005) / матовое покрытие с эффектом шероховатой поверхности
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина380 мм
- Длина380 мм
- Вес6.2 кг
- Допустимая нагрузка100
- Страна изготовленияРоссия