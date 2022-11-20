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Табурет барный Лофт Комфорт

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Характеристики товара

Описание

Стопировка - не стопируются в собранном виде

Конструкция - сварная

Табурет барный Лофт Комфорт с мягким сиденьем имеет прочный и надежный металлокаркас, а также удачную эстетически красивую форму, что делает его подходящим для использования в общепите (направление «HoReCa» или «Кейтеринг»),
Каркас изготовлен из металлической трубы 20*20 мм с полимерным покрытием.
Цвет металлокаркаса: только Черный муар (RAL 9005) / матовое покрытие с эффектом шероховатой поверхности

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина380 мм
  • Длина380 мм
  • Вес6.2 кг
  • Допустимая нагрузка100
  • Страна изготовленияРоссия

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