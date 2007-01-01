Характеристики товара
Описание
Табурет – лаконичный и эстетически выверенный,, разработан для использования в ресторанном бизнесе. Сиденье табурета — круглое сиденье толщиной 60 мм, обтянутое искусственной кожей, мягкое и удобное.
Основание – сборно-разборный каркас, изготовлен из прочной стальной трубы диаметром 22 мм, подножка из трубы диаметром 16 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Высота660 мм
- Ширина сиденья365 мм
- Глубина сиденья365 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Вес5.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет