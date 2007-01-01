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Настоящее фото товара Табурет Лидья полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Лидья полубарный, серый
12 оценок
2 490
Товар в корзине. Перейти
Табурет Лидья полубарный, серый - фото 1Табурет Лидья полубарный, серый - фото 2

Табурет Лидья полубарный, серый

Артикул: CH-088-452
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота660 мм
  • Ширина сиденья365 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Табурет – лаконичный и эстетически выверенный,, разработан для использования в ресторанном бизнесе. Сиденье табурета — круглое сиденье толщиной 60 мм, обтянутое искусственной кожей, мягкое и удобное.

Основание – сборно-разборный каркас, изготовлен из прочной стальной трубы диаметром 22 мм, подножка из трубы диаметром 16 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота660 мм
  • Ширина сиденья365 мм
  • Глубина сиденья365 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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