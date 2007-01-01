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Настоящее фото товара Табурет прозрачный барный Фокс черный, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет прозрачный барный Фокс черный
49 оценок
12 090
Товар в корзине. Перейти
Табурет прозрачный барный Фокс черный - фото 1Табурет прозрачный барный Фокс черный - фото 2Табурет прозрачный барный Фокс черный - фото 3Табурет прозрачный барный Фокс черный - фото 4Табурет прозрачный барный Фокс черный - фото 5Табурет прозрачный барный Фокс черный - фото 6

Табурет прозрачный барный Фокс черный

Артикул: CH-026-944
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластиковые прозрачные барные табуреты серии Фокс станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, барные табуреты из пластика Фокс можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.25 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки1150 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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