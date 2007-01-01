Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Вегас, каркас черный, бежевый
13 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Табурет Вегас, каркас черный, бежевый - фото 1

Табурет Вегас, каркас черный, бежевый

Артикул: CH-081-191
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветбежевый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет Вегас, каркас черный, зеленый
Фотография товара Табурет Вегас, каркас черный, зеленый от компании ChiedoCover.
Следующий Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье
Фотография товара Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64027
2 225 ₽

Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый

134
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

26
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул посетителя Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул посетителя Стандарт

105
Фотография товара Стул Matrix, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Matrix, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Стул Matrix, красный

122
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix Wood желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Wood желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Tolix Wood желтый

26
В наличии 89 шт.
Хит
Фотография товара Стул складной Джон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул складной Джон, серый

26
Фотография товара Стул Уинборн, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уинборн, графит, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Уинборн, графит

86
Настоящее фото товара Стул Марселло, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Марселло

145
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Саранда графитовый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда графитовый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда графитовый / черный глянец

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Maya Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Maya Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Maya Bar

107

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый

36
Фотография товара Тележка лофт Colour от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Colour, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Тележка лофт Colour

7
Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Каркас для стула С19

39
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для прямоугольных столов

46
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

39
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки High Silver, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки High Silver

15
Фотография товара Каркас стула Modena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Modena, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Каркас стула Modena

44
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул Sofia, лайм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sofia, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Sofia, лайм

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Amsterdam 2, серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Amsterdam 2, серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Стул Amsterdam 2, серый, коричневый

7
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Belfast, желтый, ножки дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belfast, желтый, ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Belfast, желтый, ножки дерево

7
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул Диего плетеный из роупа, белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диего плетеный из роупа, белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Стул Диего плетеный из роупа, белый, бежевый

12
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан плетеный из роупа, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
от62 990
Оптовая цена

Стул Милан плетеный из роупа, темно- серый

11
Любой цвет
Настоящее фото товара Табурет барный Tolix, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 79060
6 890 ₽

Табурет барный Tolix, черный

14
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix Soft, черный, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Soft, черный, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79060
6 890 ₽

Стул Tolix Soft, черный, экокожа бежевая

15
New
Фотография товара Стул складной Джонни велюр велютто бежевый каркас черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джонни велюр велютто бежевый каркас черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул складной Джонни велюр велютто бежевый каркас черный матовый

5
В наличии 24 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix Soft, белый, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Soft, белый, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79060
6 890 ₽

Стул Tolix Soft, белый, экокожа черная

9
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Стул Саф-Ина, каркас черный, оранжевый

7

Товар в корзине

Табурет Вегас, каркас черный, бежевый
Табурет Вегас, каркас черный, бежевый
690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый

36
Фотография товара Тележка лофт Colour от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Colour, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Тележка лофт Colour

7
Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Каркас для стула С19

39
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для прямоугольных столов

46

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности