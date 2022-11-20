Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1305 мм
- Ширина530 мм
- Длина1070 мм
- Вес27.9 кг
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая
Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик
Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, серая
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