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Тележка для горничной Green Hotel 944 Compact - фото 1

Тележка для горничной Green Hotel 944 Compact

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1305 мм
  • Ширина530 мм
  • Длина1070 мм
  • Вес27.9 кг

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