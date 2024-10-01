Характеристики товара
Описание
Тележка для горничных с полками из МДФ и мешком на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 55х50см., расстояние между полками,30см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок серого цвета. Кронштейн для мешка неподъёмный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина550 мм
- Высота1100 мм
- Вес30 кг
- МатериалМДФ
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.45 м3