Характеристики товара
Описание
Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из ламинированного ЛДСП. Полка для ведер. Крепления под метлу и швабру. Размер полки 50х50 см,. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина880 мм
- Ширина550 мм
- Высота1400 мм
- Вес20 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья110 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.40 м3