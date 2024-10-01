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Тележка Puerto Aventuras для горничных из нержавейки - фото 1Тележка Puerto Aventuras для горничных из нержавейки - фото 2

Тележка Puerto Aventuras для горничных из нержавейки

Артикул: CH-066-806
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из ламинированного ЛДСП. Полка для ведер. Крепления под метлу и швабру. Размер полки 50х50 см,. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина880 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1400 мм
  • Вес20 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья110 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

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