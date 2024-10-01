97 790 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничной Green Hotel 902

37

от 23 690 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skyler

33

от 22 690 ₽ 9

24 690 ₽ Оптовая цена

Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки

35

от 20 290 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничных, универсальная с полками из МДФ

7

от 33 790 ₽

Оптовая цена

Тележка El Fintas для горничных универсальная с полками из МДФ

10

от 29 390 ₽

Оптовая цена

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки

11

16 690 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Curtis

11

16 290 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной с полимерной окраской

11

от 28 390 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Casey

14

от 32 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Luna