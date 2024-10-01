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Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки Ethan - фото 1

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки Ethan

Артикул: CH-067-076
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка-стеллаж для хранения и транспортировки белья с 3-мя полками. Сварная конструкция из нержавеющей стали. Нагрузка на полку до 100 кг. Возможно изготовление усиленных полок. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1053 мм
  • Ширина437 мм
  • Высота1640 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.55 м3

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