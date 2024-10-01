Характеристики товара
Описание
Изготовлена из нержавеющей стали высокого качества в виде сетчатого короба и окантовкой в виде трубки для удобства эксплуатации. Тележка установлена на 4 колеса диаметром 200 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1250 мм
- Ширина750 мм
- Высота830 мм
- Вес35 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья490 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки1250 мм
- Объём упаковки0.78 м3