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Тележка для прачечной Davis - фото 1

Тележка для прачечной Davis

Артикул: CH-067-117
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлена из нержавеющей стали высокого качества в виде сетчатого короба и окантовкой в виде трубки для удобства эксплуатации. Тележка установлена на 4 колеса диаметром 200 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1250 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота830 мм
  • Вес35 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья490 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки1250 мм
  • Объём упаковки0.78 м3

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