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Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки - фото 1Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки - фото 2

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки

Артикул: CH-066-855
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110 л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 55х50 см., расстояние между полками 22 см. Верхняя полка имеет борта 10 см. для моющих средств. Дверцы с замком. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок бежевого цвета. Кронштейн для мешка неподъёмный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес45 кг
  • Материалметалл, МДФ
  • Короб для белья110 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.60 м3

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