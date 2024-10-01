от 19 590 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Nick

50

от 15 590 ₽

Тележка транспортировочная ТТ-2

8

от 11 290 ₽

Оптовая цена

Тележка White sea для горничных, универсальная

14

от 28 690 ₽

Оптовая цена

Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки

5

от 19 990 ₽

Оптовая цена

Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ

9

от 35 190 ₽

Оптовая цена

Тележка Janub al-Kuwait для горничных универсальная с полками из МДФ

6

от 26 290 ₽

Оптовая цена

Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ

6

19 390 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Crawford

14

24 990 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Curtis

6

38 690 ₽

Оптовая цена

Тележка из дерева Avery