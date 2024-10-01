Товар в корзине. Перейти
Тележка Molln для горничных универсальная из нержавейки - фото 1

Тележка Molln для горничных универсальная из нержавейки

Артикул: CH-066-801
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 200л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из нержавеющей листовой стали. Размер полки 50х50 см, расстояние между полками, 35см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1160 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота940 мм
  • Вес20 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья200 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Lewis, произведённого компанией ChiedoCover
от15 59017
18 590 ₽Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Lewis

38
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyler, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skyler

33
Распродажа
Фотография товара Тележка для горничных Гестия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных Гестия, произведённого компанией ChiedoCover
от28 39013
32 390 ₽Оптовая цена

Тележка для горничных Гестия

49
New
Фотография товара Тележка для горничных Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных Комфорт , произведённого компанией ChiedoCover
от54 590
Оптовая цена

Тележка для горничных Комфорт

12
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж , произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж

7
New
Настоящее фото товара Тележка Easy , произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Тележка Easy

9
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyfall от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyfall, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skyfall

11
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Oak, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Oak

6
New
Фотография товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Oliv от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Oliv, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной с пластиковым баком Oliv

7
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Cart, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена

Тележка для меню Cart

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Элден обеденный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элден обеденный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Стул Элден обеденный, синий

15
Фотография товара Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки дерево

51
Распродажа
Фотография товара Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый

53
Фотография товара Стул Уилл обеденный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уилл обеденный , произведённого компанией ChiedoCover
от19 690

Стул Уилл обеденный

12
Распродажа
Фотография товара Стул Джулиан синий, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джулиан синий, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99053
16 790 ₽Оптовая цена

Стул Джулиан синий, ножки бук

55
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99036
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр терракотовый

75
В наличии 72 шт.
Фотография товара Стул Мидра обеденный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мидра обеденный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890

Стул Мидра обеденный, белый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Диана сине-зеленый ножки велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана сине-зеленый ножки велюр, произведённого компанией ChiedoCover
7 79038
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана сине-зеленый ножки велюр

98
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Chaise Lounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Chaise Lounge, произведённого компанией ChiedoCover
от72 290
Оптовая цена

Кресло Chaise Lounge

38
Фотография товара Стул Fold, пластиковый, складной, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fold, пластиковый, складной, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул Fold, пластиковый, складной, белый

5
В наличии 996 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Nick, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Nick

50
Фотография товара Тележка транспортировочная ТТ-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка транспортировочная ТТ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Тележка транспортировочная ТТ-2

8
New
Фотография товара Тележка White sea для горничных, универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка White sea для горничных, универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка White sea для горничных, универсальная

14
New
Фотография товара Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки

5
New
Фотография товара Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ

9
New
Фотография товара Тележка Janub al-Kuwait для горничных универсальная с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Janub al-Kuwait для горничных универсальная с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Тележка Janub al-Kuwait для горничных универсальная с полками из МДФ

6
New
Фотография товара Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена

Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ

6
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Crawford, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Crawford

14
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Curtis, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Curtis

6
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева Avery, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена

Тележка из дерева Avery

9

Товар в корзине

Тележка Molln для горничных универсальная из нержавейки
Тележка Molln для горничных универсальная из нержавейки
от 24 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Элден обеденный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элден обеденный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Стул Элден обеденный, синий

15
Фотография товара Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки дерево

51
Распродажа
Фотография товара Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый

53
Фотография товара Стул Уилл обеденный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уилл обеденный , произведённого компанией ChiedoCover
от19 690

Стул Уилл обеденный

12