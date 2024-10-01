Характеристики товара
Описание
Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 200л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из нержавеющей листовой стали. Размер полки 50х50 см, расстояние между полками, 35см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1160 мм
- Ширина550 мм
- Высота940 мм
- Вес20 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья200 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.40 м3