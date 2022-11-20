Характеристики товара
Описание
Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из нержавеющей квадратной трубы и полки МДФ, имеют борт 2см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Размер55х90х100(В)
объем товара (м3)0.45
вес, кг.25
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина550 мм
- Длина900 мм
- Вес25 кг