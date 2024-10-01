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Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan

Артикул: CH-015-451
39 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 360л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 360
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 20
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 900
ширина 550
высота 900

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота900 мм
  • Вес20 кг
  • Объем360 л
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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