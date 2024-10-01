Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 360л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 360
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 20
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 900
ширина 550
высота 900
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина550 мм
- Высота900 мм
- Вес20 кг
- Объем360 л
- Максимальная нагрузка30 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия