Товар в корзине. Перейти
Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок - фото 1Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок - фото 2Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок - фото 3Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок - фото 4Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок - фото 5

Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок

Артикул: CH-066-770
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого или сбора использованного белья в больших объемах (например, в прачечных, химчистках). Тележка комплектуется мешком из высокопрочного нейлона 240 л. крышкой. Такой вариант тележки удобен, например, если белье какое-то время необходимо хранить в тележке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина840 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг
  • Короб для белья240 л
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.25 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья David, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья David

33
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Skylar, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skylar

42
Фотография товара Тележка транспортировочная ТТ-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка транспортировочная ТТ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Тележка транспортировочная ТТ-2

8
New
Фотография товара Тележка разборная для горничной, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевая

15
New
Фотография товара Тележка Melbourne разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Melbourne разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Melbourne разборная для горничной

8
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для белья, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для белья

15
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton

9
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки, сетка

7
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Zen , произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Zen

10
New
Фотография товара Тележка лофт Willow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Willow, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Willow

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Копенгаген бежевый бархат ножки под темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген бежевый бархат ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Копенгаген бежевый бархат ножки под темное дерево

58
Фотография товара Стул Scoop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Scoop

63
Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69058
17 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый

84
Распродажа
Фотография товара Стул Эйфория велюр, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эйфория велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 0902
7 190 ₽

Стул Эйфория велюр, металлические ножки

44
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый

85
В наличии 42 шт.
New
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, графит, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, графит, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, графит, хром

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Bella латте, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bella латте, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул Bella латте, темный орех

99
Фотография товара Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук

9
New
Фотография товара Стул обеденный Gigi, шенилл, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Gigi, шенилл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул обеденный Gigi, шенилл, бежевый

10
В наличии 77 шт.В пути 80 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Than, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Than

35
Настоящее фото товара Тележка для прачечной Martin , произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Тележка для прачечной Martin

47
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка для горничных Мона, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19015
28 190 ₽Оптовая цена

Тележка для горничных Мона

31
Настоящее фото товара Тележка для горничных Люси, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена

Тележка для горничных Люси

41
New
Фотография товара Тележка Mancaf для напитков с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Mancaf для напитков с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Тележка Mancaf для напитков с полками из МДФ

6
New
Фотография товара Тележка для горничных базовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных базовая, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена

Тележка для горничных базовая

12
New
Фотография товара Тележка Luxor для сбора грязного белья с усилением бортов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Luxor для сбора грязного белья с усилением бортов, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Тележка Luxor для сбора грязного белья с усилением бортов

15
New
Фотография товара Тележка для уборки Belle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для уборки Belle, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для уборки Belle

11
New
Настоящее фото товара Тележка Jay, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Тележка Jay

14
New
Настоящее фото товара Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Aiden, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Aiden

15

Товар в корзине

Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок
Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок
от 11 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Копенгаген бежевый бархат ножки под темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген бежевый бархат ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Копенгаген бежевый бархат ножки под темное дерево

58
Фотография товара Стул Scoop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Scoop

63
Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69058
17 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый

84