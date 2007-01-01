Характеристики товара
Описание
Современный обеденный стул для кухни и дома Сонни в черном цвете с обивкой серебристого оттенка. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт при ежедневном использовании. Прочная конструкция гарантирует надежность и устойчивость, а мягкая износостойкая обивка придает аккуратный внешний вид и легко вписывается в современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина560 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет