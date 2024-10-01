Характеристики товара
Описание
Тележка-бак для белья на 200л. Корпус нержавеющая сталь. Каркас из металлической трубы, покрытой порошковой краской. Грузоподъемность 200кг. Колеса все поворотные. Диаметр колес 160мм. Колеса с протектором черного цвета. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1250 мм
- Ширина540 мм
- Высота950 мм
- Вес36 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья200 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки950 мм
- Глубина упаковки1255 мм
- Объём упаковки0.55 м3