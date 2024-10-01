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Тележка для прачечной из нержавейки Case - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Case

Артикул: CH-067-120
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка-бак для белья на 200л. Корпус нержавеющая сталь. Каркас из металлической трубы, покрытой порошковой краской. Грузоподъемность 200кг. Колеса все поворотные. Диаметр колес 160мм. Колеса с протектором черного цвета. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1250 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота950 мм
  • Вес36 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья200 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки1255 мм
  • Объём упаковки0.55 м3

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