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Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья - фото 1Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья - фото 2

Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья

Артикул: CH-067-017
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Выполнена из металла с полимерным крашением и установлен на 4 колеса: два поворотных и два неповоротных диаметром 100мм. 4 полки из металла. С 3-х сторон закрыт сеткой. Имеет чехол из водонепроницаемой ткани синего цвета, с лицевой стороны предусмотрены 2 молнии для открывания чехла без его съема. Цельносварная конструкция.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес25 кг
  • Материалметалл

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.90 м3

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