Характеристики товара
Описание
Классический стул VENEZIA – модификация стула VICENZA.
Отличие от модели VICENZA в том, что имеется декоративная ручка на спинке монолитного сиденья. Декоративная ручка, встроенная в конструкцию корпуса, позволяет легко перемещать изделие.
Стул VENEZIA выполнен из высококачественного итальянского пластика и совмещает в себе строгость и комфорт. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания. Легко стопируется по 10 штук.
Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, использования на летних открытых площадках и террасах, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания. Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 7 различных цветах пластика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина485 мм
- Высота785 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Материалпластик
- Цветзеленый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет