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Тележка для прачечной из нержавейки Joss - фото 1Тележка для прачечной из нержавейки Joss - фото 2

Тележка для прачечной из нержавейки Joss

Артикул: CH-067-129
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Диаметр колес 100мм. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина805 мм
  • Ширина585 мм
  • Высота800 мм
  • Вес25 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья300 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки625 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.30 м3

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