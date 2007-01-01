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Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, пыльно-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Логан СН, велюр, пыльно-сиреневый
9 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Логан СН, велюр, пыльно-сиреневый - фото 1Стул Логан СН, велюр, пыльно-сиреневый - фото 2Стул Логан СН, велюр, пыльно-сиреневый - фото 3Стул Логан СН, велюр, пыльно-сиреневый - фото 4

Стул Логан СН, велюр, пыльно-сиреневый

Артикул: CH-087-937
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Логан в велюровой обивке можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.

Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания.

Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала.

Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 475 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсиреневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки12.6 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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