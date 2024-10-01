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тележка для горничных на колесах для тачек

Артикул: CH-066-723
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Протектор литой без камеры. Обеспечивает перемещение грузов и отличную маневренность тачки. Имеет стальной диск и подшипник с посадочным отверстием – 16 мм. Диаметр колеса – 350 мм. Тип – полиуретановое. Обладает повышенной грузоподъемностью. Диапазон температур эксплуатации – от -50 до +50°C.
Это позволяет использовать их на песчаных пляжах (обслуживание кемпингов) или при эксплуатации вне помещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1250 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес20 кг
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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