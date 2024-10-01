Характеристики товара
Описание
Протектор литой без камеры. Обеспечивает перемещение грузов и отличную маневренность тачки. Имеет стальной диск и подшипник с посадочным отверстием – 16 мм. Диаметр колеса – 350 мм. Тип – полиуретановое. Обладает повышенной грузоподъемностью. Диапазон температур эксплуатации – от -50 до +50°C.
Это позволяет использовать их на песчаных пляжах (обслуживание кемпингов) или при эксплуатации вне помещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1250 мм
- Ширина700 мм
- Высота1100 мм
- Вес20 кг
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3