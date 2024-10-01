Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 200л. Дно поднимающееся на пружинах. Корпус металл, полимерное покрытие металлик. Грузоподъемность 50кг. Платформа- сетка. Возможна установка мощных колес для работы на улице.
Загрузочная масса сухого белья, кг: 26
Объем, л: 200
Максимальная грузоподъемность, кг: 50
Масса, кг, не более 20
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 950
ширина 550
высота 950
Размер: 55х95х95(В)
объем товара (м3): 0.5
вес, кг: 25
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина950 мм
- Глубина550 мм
- Высота950 мм
- Вес25 кг
- Цветсеребряный