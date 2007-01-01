Характеристики товара
Описание
Коллекция NUVOLA - Один из самых востребованных велюров с популярным краш-эффектом. Высокое качество тиснения обеспечивает длительное использование мягкой мебели с сохранением исходного рисунка «помятости». Для изготовления применяется ткани высокой плотности, что отличает этот велюр среди подобных тканей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалвелюр
- Износостойкость50000 циклов
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет