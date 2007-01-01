Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ткань Nuvola, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань Nuvola, велюр
5 оценок
790
Ткань Nuvola, велюр - фото 1Ткань Nuvola, велюр - фото 2Ткань Nuvola, велюр - фото 3Ткань Nuvola, велюр - фото 4Ткань Nuvola, велюр - фото 5Ткань Nuvola, велюр - фото 6Ткань Nuvola, велюр - фото 7Ткань Nuvola, велюр - фото 8Ткань Nuvola, велюр - фото 9Ткань Nuvola, велюр - фото 10Ткань Nuvola, велюр - фото 11Ткань Nuvola, велюр - фото 12Ткань Nuvola, велюр - фото 13Ткань Nuvola, велюр - фото 14Ткань Nuvola, велюр - фото 15Ткань Nuvola, велюр - фото 16
Ткань Nuvola, велюр

Артикул: CH-080-764
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость50000 циклов
  • Состав100% полиэстер
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Коллекция NUVOLA - Один из самых востребованных велюров с популярным краш-эффектом. Высокое качество тиснения обеспечивает длительное использование мягкой мебели с сохранением исходного рисунка «помятости». Для изготовления применяется ткани высокой плотности, что отличает этот велюр среди подобных тканей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость50000 циклов
  • Состав100% полиэстер
  • Тип тканимебельные
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
