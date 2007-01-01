Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Ткань Furla, велюр
Ткань Furla, велюр
5 оценок
790
Ткань Furla, велюр - фото 1Ткань Furla, велюр - фото 2Ткань Furla, велюр - фото 3Ткань Furla, велюр - фото 4Ткань Furla, велюр - фото 5Ткань Furla, велюр - фото 6Ткань Furla, велюр - фото 7Ткань Furla, велюр - фото 8Ткань Furla, велюр - фото 9Ткань Furla, велюр - фото 10Ткань Furla, велюр - фото 11Ткань Furla, велюр - фото 12Ткань Furla, велюр - фото 13Ткань Furla, велюр - фото 14Ткань Furla, велюр - фото 15Ткань Furla, велюр - фото 16Ткань Furla, велюр - фото 17Ткань Furla, велюр - фото 18Ткань Furla, велюр - фото 19Ткань Furla, велюр - фото 20Ткань Furla, велюр - фото 21Ткань Furla, велюр - фото 22Ткань Furla, велюр - фото 23Ткань Furla, велюр - фото 24Ткань Furla, велюр - фото 25Ткань Furla, велюр - фото 26Ткань Furla, велюр - фото 27Ткань Furla, велюр - фото 28Ткань Furla, велюр - фото 29Ткань Furla, велюр - фото 30Ткань Furla, велюр - фото 31Ткань Furla, велюр - фото 32Ткань Furla, велюр - фото 33Ткань Furla, велюр - фото 34
Ткань Furla, велюр

Артикул: CH-080-758
Основные характеристики
  • Ширина1410 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность293 г/м²
Характеристики товара

Описание

Коллекция FURLA вдохновлена ценностями одноимённого итальянского бренда — сочетанием чувства прекрасного с приверженностью к новаторству. Сохранив вневременной характер мягкой в прикосновениях, матовой фактуры велюра, FURLA предлагает свежий взгляд на колористику интерьеров и их функциональность. Широкая палитра трендовых оттенков помогает в реализации творческих идей и позволяет применять ткань в большинстве интерьерных стилей. А технология Waterproof делает мягкую мебель устойчивой к влаге, пятнам от напитков и упрощает удаление других видов загрязнений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина1410 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность293 г/м²
  • Составполиэстер - 100%
  • Тип тканимебельные
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
