Коллекция FURLA вдохновлена ценностями одноимённого итальянского бренда — сочетанием чувства прекрасного с приверженностью к новаторству. Сохранив вневременной характер мягкой в прикосновениях, матовой фактуры велюра, FURLA предлагает свежий взгляд на колористику интерьеров и их функциональность. Широкая палитра трендовых оттенков помогает в реализации творческих идей и позволяет применять ткань в большинстве интерьерных стилей. А технология Waterproof делает мягкую мебель устойчивой к влаге, пятнам от напитков и упрощает удаление других видов загрязнений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина1410 мм
- Материалвелюр
- Износостойкость60000 циклов
- Плотность293 г/м²
- Составполиэстер - 100%
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
- Изделия стопируютсяНет