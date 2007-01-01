Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Ткань Bingo, рогожка
Ткань Bingo, рогожка
Ткань Bingo, рогожка - фото 1
Ткань Bingo, рогожка

Артикул: CH-080-767
Основные характеристики
  Ширина1400 мм
  Материалрогожка
  Износостойкость25000 циклов
  Плотность320 г/м²
Характеристики товара

Описание

Bingo — мелкофактурная рогожка, с классическим переплетением нитей. За счет утолщения нитки, ткань максимально похожа на натуральное полотно. Плотная подложка добавляет ткани дополнительный объем в изделии тем существенно увеличивает прочность ткани. Широкая палитра и разнообразие цветов дает возможность прекрасно сочетать коллекцию как между собой, так и с рядом других коллекций.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

