Характеристики товара
Описание
Bingo — мелкофактурная рогожка, с классическим переплетением нитей. За счет утолщения нитки, ткань максимально похожа на натуральное полотно. Плотная подложка добавляет ткани дополнительный объем в изделии тем существенно увеличивает прочность ткани. Широкая палитра и разнообразие цветов дает возможность прекрасно сочетать коллекцию как между собой, так и с рядом других коллекций.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалрогожка
- Износостойкость25000 циклов
- Плотность320 г/м²
- Состав100% Полиэстер
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет