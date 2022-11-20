Товар в корзине. Перейти
Ткань Хельга - фото 1Ткань Хельга - фото 2Ткань Хельга - фото 3Ткань Хельга - фото 4

Ткань Хельга

Артикул: CH-000-755
49 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ткань Мати
Ткань Мати
Следующий Ткань Корона, жаккард
Ткань Мати

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина155 мм
  • Плотность182 г/м²
  • Составхлопок - 37%, полиэфир - 63%
  • Тип тканистоловые
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты ткани

Ткань Хельга - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Ткань Хельга - ткань в цвете 1000-0001000-000
Ткань Хельга - ткань в цвете 1000-1071000-107
Ткань Хельга - ткань в цвете 1000-5131000-513
Ткань Хельга - ткань в цвете 1000-9051000-905
Ткань Хельга - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Ткань Хельга - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Ткань Хельга - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Ткань Хельга - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Ткань Хельга - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Ткань Хельга - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Ткань Хельга - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Ткань Хельга - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Ткань Хельга - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Ткань Хельга - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Ткань Хельга - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Ткань Хельга - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Ткань Хельга - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Ткань Хельга - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Ткань Хельга - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей

С этим товаром покупают

Подстолье алюминиевое 1050ЕМНастоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1050ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
97

Подстолье алюминиевое 1050ЕМ

В наличии 30 шт.
Стеллаж 23Настоящее фото товара Стеллаж 23, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
48

Стеллаж 23

Настоящее фото товара Стеллаж 24, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
31

Стеллаж 24

Настоящее фото товара Лавочка Лигурия, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
45

Лавочка Лигурия

Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/5 белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
35

Вешалка Грация 1/5 белая

Настоящее фото товара Вешалка Грация 2/5 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
39

Вешалка Грация 2/5 черная

Настоящее фото товара Столешница спил ореха Сеута, произведённого компанией ChiedoCover
от39 790
Оптовая цена
47

Столешница спил ореха Сеута

Настоящее фото товара Фен Valera Premium 1600, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
32

Фен Valera Premium 1600

Стул Gobi с перемычкойНастоящее фото товара Стул Gobi с перемычкой, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
46

Стул Gobi с перемычкой

Другие товары из раздела текстиль

Настоящее фото товара Покрывало 220-128, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
47

Покрывало 220-128

Настоящее фото товара Покрывало 220-129, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
43

Покрывало 220-129

Настоящее фото товара Покрывало 220-130, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
35

Покрывало 220-130

Настоящее фото товара Покрывало 220-131, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
41

Покрывало 220-131

Настоящее фото товара Покрывало 220-45, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
45

Покрывало 220-45

Настоящее фото товара Покрывало 220-46, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
44

Покрывало 220-46

Настоящее фото товара Покрывало 220-47, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
40

Покрывало 220-47

Настоящее фото товара Покрывало 220-48, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
41

Покрывало 220-48

Настоящее фото товара Покрывало 220-49, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
35

Покрывало 220-49

Настоящее фото товара Покрывало 220-50, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
44

Покрывало 220-50