Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина155 мм
- Плотность182 г/м²
- Составхлопок - 37%, полиэфир - 63%
- Тип тканистоловые
- Страна изготовленияРоссия
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Стеллаж 23
Стеллаж 24
Лавочка Лигурия
Вешалка Грация 1/5 белая
Вешалка Грация 2/5 черная
Столешница спил ореха Сеута
Фен Valera Premium 1600
Стул Gobi с перемычкой
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50