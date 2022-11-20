Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалфлок
- Износостойкость50000 циклов
- Плотность315 г/м²
- Состав43% полиэстр, 28% полиамид, 29% акрил
- Тип тканимебельные, авто ткани
- Страна изготовленияРоссия
Красная подушка, золотая корона
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Комплект Montero Set
Настольная лампа Beira
Стол для улицы Ривьера 2
Стол для улицы Ривьера 3
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50