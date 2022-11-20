Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1450 мм
- Материалжаккард
- Износостойкость30000 циклов
- Плотность439 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные, столовые, портьерные, для чехлов
- Страна изготовленияРоссия
Коричневая подушка, золотая корона
Шторы Блэкаут
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Столешница HPL, круглая, 25 мм
Комплект Corona with Cushon Box
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Вешалка костюмная с сиденьем В 26Н
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50