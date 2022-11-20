Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Материалрогожка
- Износостойкость35000 циклов
- Плотность425 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные, столовые, портьерные, постельные
- Страна изготовленияРоссия
Простыня Евро 220x240, бязь 125гр
Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр
Подстолье Cover
Подстолье Cover светлый орех
Стол Мерано
Столешница слэб №16
Столешница слэб №22
Светильник лофт Трапеция Виджинти
Стул барный Комфорт бежевый, экокожа
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50