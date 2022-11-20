Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина145 мм
- Износостойкость30000 циклов
- Плотность307 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные, столовые, постельные
- Страна изготовленияРоссия
Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ
Столик детский Kinder, деревянный
Светильник на штанге Bremen черный нижний
Полотенце банное Bamboo CL-3
Полотенце банное Emily-5
Полотенце банное Bamboo PR-2
Полотенце банное Wellness-6
Полотенце банное Wellness-5
Парта с полочкой и перфорированным экраном К2
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50