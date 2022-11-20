Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалвелюр
- Износостойкость50000 циклов
- Плотность250 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные, портьерные, авто ткани
- Страна изготовленияРоссия
Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный
Подстолье Cover №2 выбеленный
Стол Флорида
Столешница слэб №1
Стеновая панель Лофт темный микс
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый
Стул барный Комфорт белый, экокожа
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50