Ткань Diva, велюр
Ткань Diva, велюр
10 оценок
490
Ткань Diva, велюр
Ткань Diva, велюр

Артикул: CH-080-780
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Материалмикровелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность250 г/м²
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Микровелюр "Дива" – это воплощение элегантности и комфорта в мире мебельных тканей. Ткань коллекции "Дива" сочетает в себе изысканный внешний вид, приятные тактильные ощущения с антипальчиковым эффектом, и, несмотря на своё нежное название, микровелюр "Дива" отличается высокой износостойкостью и прочностью.

Ткань "Дива" завораживает своей бархатистой поверхностью, которая словно приглашает прикоснуться. Мелкий, густой ворс создает эффект мягкости и тепла, даря ощущение уюта и комфорта. Широкая цветовая палитра позволяет подобрать идеальный оттенок для любого интерьера, от классического до современного.

Ткань коллекции "Дива" универсальна в применении: прекрасно драпируется, легко поддается крою и шитью, что позволяет создавать изделия любой сложности и дизайна.

Выбирая микровелюр "Дива", вы выбираете не просто ткань, а стиль, комфорт и долговечность для вашей мебели. Создайте уютный и элегантный интерьер, который будет радовать вас и ваших близких долгие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Материалмикровелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность250 г/м²
  • Состав100% полиэстер
  • Тип тканимебельные
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

