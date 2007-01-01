Характеристики товара
Описание
Микровелюр "Дива" – это воплощение элегантности и комфорта в мире мебельных тканей. Ткань коллекции "Дива" сочетает в себе изысканный внешний вид, приятные тактильные ощущения с антипальчиковым эффектом, и, несмотря на своё нежное название, микровелюр "Дива" отличается высокой износостойкостью и прочностью.
Ткань "Дива" завораживает своей бархатистой поверхностью, которая словно приглашает прикоснуться. Мелкий, густой ворс создает эффект мягкости и тепла, даря ощущение уюта и комфорта. Широкая цветовая палитра позволяет подобрать идеальный оттенок для любого интерьера, от классического до современного.
Ткань коллекции "Дива" универсальна в применении: прекрасно драпируется, легко поддается крою и шитью, что позволяет создавать изделия любой сложности и дизайна.
Выбирая микровелюр "Дива", вы выбираете не просто ткань, а стиль, комфорт и долговечность для вашей мебели. Создайте уютный и элегантный интерьер, который будет радовать вас и ваших близких долгие годы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалмикровелюр
- Износостойкость60000 циклов
- Плотность250 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет