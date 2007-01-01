Характеристики товара
Описание
Торшер это сочетание утонченного латунного корпуса и эффектного зеленого мраморного основания. Плафон, выполненный в форме цилиндра, также декорирован вставкой из мрамора, что придает светильнику особый шарм и делает его выразительным элементом интерьера. Поворотный плафон позволяет регулировать направление света в зависимости от ваших потребностей. Внутренняя отделка плафона в золотом цвете создает теплое, мягкое освещение, которое делает атмосферу в комнате особенно уютной. Торшер идеально подойдет для использования в гостиной, спальне, рабочем кабинете или лаунж-зоне. Прочный металлический корпус обеспечивает надежность, а мраморное основание добавляет устойчивости и респектабельности внешнему виду светильника. Размеры торшера: 151×20×20 см. Мощность лампы до 40 Вт, что позволяет освещать до 3 кв.м пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1510 мм
- Вес3.6 кг
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый, золотой, мрамор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки220 мм
- Высота упаковки140 мм
- Вес упаковки4.1 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет