Характеристики товара
Описание
Настольная лампа выполнена из металла с мраморным основанием, что придает конструкции дополнительную устойчивость и визуальную привлекательность. Черный цвет корпуса и конусообразный плафон подчеркивают современный и лаконичный стиль модели. Декоративная отделка корпуса делает лампу эффектным элементом интерьера. Поворотный плафон позволяет направлять свет в нужную сторону, создавая удобное освещение для чтения, работы или акцентного подсвета. Лампа разработана для максимального комфорта и легкости в использовании. Корпус и плафон изготовлены из металла. Цвет исполнения черный. Мраморное основание добавляет вес конструкции, обеспечивая устойчивость. Лампа рассчитана на одну лампу мощностью до 25 Вт. Площадь освещения 2 кв.м. Габариты: 32×12×15 см. Лампа идеально подходит для размещения на рабочих столах, прикроватных тумбах, в гостиных, кабинетах, кафе, отелях и загородных домах. Лампа гармонично дополнит интерьер кухни, спальни или зоны отдыха. Внимание: лампа в комплект поставки не входит.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина150 мм
- Высота320 мм
- Вес0.82 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность25 Вт
- ЦокольGU10
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки125 мм
- Высота упаковки310 мм
- Вес упаковки0.94 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет