Характеристики товара
Описание
Светильник сразу привлекает внимание своей необычной изогнутой формой, напоминающей скульптурный элемент современного искусства. Он выполнен из металла и текстурной смолы в натуральном тёплом оттенке, что добавляет тактильности и визуального уюта. Благодаря приглушённому матовому покрытию, светильник легко вписывается в интерьеры с природными акцентами или минималистичным дизайном. Встроенный ЛЭД-источник излучает тёплый рассеянный свет в стороны, создавая комфортное и локальное освещение без резких теней. Такой формат идеально подходит для зон отдыха, столовых групп, креативных пространств или кафе с акцентом на атмосферность. Модель совместима с натяжными потолками и регулируется по высоте, что позволяет адаптировать её под нужды любого помещения. Светильник это не просто источник света, а выразительный элемент декора, объединяющий эстетику, функциональность и актуальный дизайн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина80 мм
- Высота1250 мм
- Вес1.6 кг
- Материалметалл, пластик, смола
- Количество ламп1
- Мощность7 Вт
- ЦокольLED
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки150 мм
- Вес упаковки1.9 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет