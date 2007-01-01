Характеристики товара
Описание
Торшер. Двойной абажур выполнен из текстиля в светлом и темном оттенках, который мягко рассеивает свет для комфортного освещения. В качестве источника света могут быть использованы лампы с цоколем Е27. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла белого цвета. Торшер станет отличным дополнительным освещением в спальне, гостиной или зале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина280 мм
- Высота1500 мм
- Вес3 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки310 мм
- Вес упаковки3.7 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет