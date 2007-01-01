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Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори - фото 1

Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори

Артикул: CH-062-305
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота40 мм
  • Материалфарфор

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от 400
410 ₽
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