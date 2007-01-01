Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Ширина70 мм
- Высота40 мм
- Материалфарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Коктейльная рюмка «Спикизис Свинг», 0,22л
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 2,5 л, 15,5 см, черный
Салфетка сервировочная черная, серебристая
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм
Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм
Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм
Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори
Коктейльная рюмка «Спикизис Свинг», 0,22л