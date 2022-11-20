Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ): 360 x 830 x 150
Вес: 6 кг
Объем: 0.045
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина350 мм
- Высота510 мм
- Вес6 кг
- Обивкаткань
- Материал каркасабук
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Размер упаковки (ДхШхВ): 360 x 830 x 150
Вес: 6 кг
Объем: 0.045
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Банкетка Исэ, белая, рогожка серая
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