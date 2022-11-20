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Банкетка Валентино, шоколад

Артикул: CH-051-268
11 оценок
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Банкетка Беттино, шоколад

Характеристики товара

Описание

Размер упаковки (ДхШхВ): 360 x 830 x 150

Вес: 6 кг

Объем: 0.045

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Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота510 мм
  • Вес6 кг
  • Обивкаткань
  • Материал каркасабук
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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