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Настоящее фото товара Барный стул Н-302 Кольт, цвет по Рал, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Н-302 Кольт, цвет по Рал
6 оценок
3 790
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Н-302 Кольт, цвет по Рал - фото 1Барный стул Н-302 Кольт, цвет по Рал - фото 2

Барный стул Н-302 Кольт, цвет по Рал

Артикул: CH-079-738
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина385 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья320 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре РАЛ по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

В зависимости от использованного материала, высоту изделия можно менять под заказ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина385 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья320 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки6.30 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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