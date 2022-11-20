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Стул САРАГОСА, синий велюр

Артикул: CH-025-483
2 оценки
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Характеристики товара

Описание

Цвет: синий велюр

Объем упаковки, м3: 0.08

Масса упаковки: 8.65

Количество в упаковке: 1

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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