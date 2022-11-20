Характеристики товара
Описание
Цвет: синий велюр
Объем упаковки, м3: 0.08
Масса упаковки: 8.65
Количество в упаковке: 1
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина460 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Цвет: синий велюр
Объем упаковки, м3: 0.08
Масса упаковки: 8.65
Количество в упаковке: 1
Чехол 44
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Стул барный Мартин белый
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Хай-Тек бежевый
Стул барный Бомба серебристый
Чехол 02, бордовый
Чехол 48, голубой
Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый
Стул барный Малави LITE бежевый
Стул барный Малави LITE коричневый
Стул барный Малави LITE серый
Барный Стул ВОЛНА, бежевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый