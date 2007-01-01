Характеристики товара
Описание
Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.
Нить сфера. Экоротанг высшего качества.
Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
Температура эксплуатации от -16 до + 50.
Легко моется. Не требует особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина670 мм
- Ширина845 мм
- Высота1000 мм
- Вес12 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.57 м3
- Изделия стопируютсяНет