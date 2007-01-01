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Кресло Гарден, серое - фото 1

Кресло Гарден, серое

Артикул: CH-073-063
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.

Нить сфера. Экоротанг высшего качества.

Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.

Температура эксплуатации от -16 до + 50.

Легко моется. Не требует особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина845 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес12 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.57 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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