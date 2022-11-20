Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра (настенный)
Коллекция: Декарт
Стиль: Современный
Форма светильника: Некруглый
Технические особенности: С лампой для чтения / С выключателем
Степень защиты: IP20
Ширина: 90 мм
Высота: 155 мм
Глубина: 33 мм
Встроенные светодиоды: Да
Лампы - Мощность макс: 3 Вт
Лампы - Количество: 2
Мощность общая: 6 Вт
Цветовая температура: 3000 К
Световой поток: 450 Lm
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Белый
Материал плафонов: Металл
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Квадратный
Направление ламп: Вверх / Вниз