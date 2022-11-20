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Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс - фото 1

Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра (настенный)

Коллекция: Декарт

Стиль: Современный

Форма светильника: Некруглый

Технические особенности: С лампой для чтения / С выключателем

Степень защиты: IP20

Ширина: 90 мм

Высота: 155 мм

Глубина: 33 мм

Встроенные светодиоды: Да

Лампы - Мощность макс: 3 Вт

Лампы - Количество: 2

Мощность общая: 6 Вт

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 450 Lm

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Белый

Материал плафонов: Металл

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Квадратный

Направление ламп: Вверх / Вниз

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