Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Bronte молочный / патина, произведённого компанией ChiedoCover
Bronte молочный / патина
12 оценок
18 090
Товар в корзине. Перейти
Bronte молочный / патина - фото 1Bronte молочный / патина - фото 2Bronte молочный / патина - фото 3Bronte молочный / патина - фото 4Bronte молочный / патина - фото 5Bronte молочный / патина - фото 6Bronte молочный / патина - фото 7Bronte молочный / патина - фото 8Bronte молочный / патина - фото 9Bronte молочный / патина - фото 10Bronte молочный / патина - фото 11

Bronte молочный / патина

Артикул: CH-081-737
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Деревянный стул Bronte из массива бука – прочность, комфорт и стиль Стул Bronte – это идеальное сочетание натуральных материалов, продуманного дизайна и высокого качества. Он станет надежным и эстетичным дополнением вашего интерьера, будь то столовая, кухня или офис. ✔ Комфорт и долговечность ▪ Жаккардовая обивка плотностью 260 г/м² обеспечивает приятные тактильные ощущения и глянцевый блеск. ▪ Ткань устойчива к износу (30 000 циклов истираемости), не мнется и не выгорает со временем. ▪ Плотная и прочная структура материала гарантирует сохранность внешнего вида на долгие годы. ✔ Надежность конструкции ▪ Каркас из массива бука – натуральное дерево, отличающееся высокой прочностью и долговечностью. ▪ Выдерживает нагрузку до 130 кг, что делает стул практичным выбором для ежедневного использования. ✔ Удобство и экономия времени ▪ Поставляется в собранном виде – вам не придется тратить время и силы на сборку. Стул Bronte – это гармония природных материалов, современного дизайна и проверенного качества. Отличный выбор для тех, кто ценит уют, надежность и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки1070 мм
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, зеленый

79
Фотография товара Стул Ува L, голубой/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува L, голубой/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Стул Ува L, голубой/ белый

34
Настоящее фото товара Стул Ува NS, орех/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, орех/ желтый

38
Настоящее фото товара Стул Ува XL, венге/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена

Стул Ува XL, венге/ шоколад

41
Настоящее фото товара Стул Арль, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Арль

53
Настоящее фото товара Стул Halmar, белый/ дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стул Halmar, белый/ дуб медовый

92
Фотография товара Стул Кай + бежево-коричневая ткань + орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кай + бежево-коричневая ткань + орех, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул Кай + бежево-коричневая ткань + орех

39
Фотография товара Стул Гэри, коричневый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гэри, коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул Гэри, коричневый, экокожа

99
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Ингольф Ж, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Ингольф Ж, Орех

7
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Мист, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Мист, голубой

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый

50
Настоящее фото товара Каркас спинки Stil 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Stil 1000

47
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый

34
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая

34
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16

6
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 187 шт.
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49

Другие товары из раздела деревянные стулья

4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Такер, белый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, белый деревянный

44
Фотография товара Стул Такер полубарный, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, синий деревянный

48
Фотография товара Стул Такер, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, темно-синий

45
Фотография товара Стул Абердин, жесткий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абердин, жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул Абердин, жесткий

42
Фотография товара Стул Lucas, тёмно-серый букле с ножками цвета орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lucas, тёмно-серый букле с ножками цвета орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена

Стул Lucas, тёмно-серый букле с ножками цвета орех

9
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул барный Jarom bar 3, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jarom bar 3, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стул барный Jarom bar 3, коричневый

14
Фотография товара Стул Trapeze Compact от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Trapeze Compact, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390

Стул Trapeze Compact

6
Настоящее фото товара Стул венский барный Арк, бук, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стул венский барный Арк, бук

12
Фотография товара Стул Nil 10, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nil 10, графит, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул Nil 10, графит

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Мист, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Мист, аквамариновый

7

Товар в корзине

Bronte молочный / патина
Bronte молочный / патина
18 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый

50
Настоящее фото товара Каркас спинки Stil 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Stil 1000

47
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности