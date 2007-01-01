Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Bronte вишня / патина, произведённого компанией ChiedoCover
Bronte вишня / патина
6 оценок
19 090
Bronte вишня / патина - фото 1Bronte вишня / патина - фото 2Bronte вишня / патина - фото 3Bronte вишня / патина - фото 4Bronte вишня / патина - фото 5Bronte вишня / патина - фото 6Bronte вишня / патина - фото 7Bronte вишня / патина - фото 8

Bronte вишня / патина

Артикул: CH-081-739
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 59; Глубина - 54; Высота - 104; Ширина сиденья - 52; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
