Товар в корзине. Перейти
Полукресло Pluton - фото 1Полукресло Pluton - фото 2Полукресло Pluton - фото 3Полукресло Pluton - фото 4Полукресло Pluton - фото 5

Полукресло Pluton

Артикул: CH-059-465
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах. Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стул обеденный

Товар в корзине

Полукресло Pluton
Полукресло Pluton
от 16 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.06.2022 Юбилей с размахом
Юбилей с размахом

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.05.2023 Освежите интерьер: мебель морских оттенков
Освежите интерьер: мебель морских оттенков

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.