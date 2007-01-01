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Настоящее фото товара Диван Кэнди шенилл песочный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Кэнди шенилл песочный
15 оценок
48 790
Товар в корзине. Перейти
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Диван Кэнди шенилл песочный

Артикул: CH-088-987
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1510 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Кэнди — стильный акцент и комфорт для современного интерьера. Диван Кэнди привлекает внимание выразительным дизайном с мягкими округлыми линиями, спинкой и объемными подлокотниками. Необычная форма делает модель ярким акцентом интерьера, а современный стиль позволяет легко сочетать диван с различными дизайнерскими решениями. Обивка в песочном цвете добавляет пространству теплоты и уюта. Обивка выполнена из шенилла — приятного на ощупь материала с мягкой фактурой и благородным внешним видом. Шенилл отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к ежедневной эксплуатации и способностью долго сохранять привлекательный внешний вид. Материал создает дополнительный комфорт и делает диван уютным местом для отдыха. Широкое сиденье и спинка обеспечивают удобное размещение для отдыха, общения или работы. В качестве наполнителя используется ППУ повышенной жесткости, который хорошо поддерживает тело, сохраняет форму на протяжении длительного времени и обеспечивает комфортную посадку каждый день. Прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долговечность конструкции. Максимальная допустимая нагрузка составляет 170 кг. Металлические ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Диван Кэнди станет отличным решением для гостиной, зоны отдыха или домашнего кабинета. Благодаря эффектному внешнему виду и высокой практичности модель также прекрасно подойдет для офисов, гостиниц, салонов красоты, лаунж-зон и других современных общественных пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1510 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Высота спинки390 мм
  • Вес34 кг
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалметалл, шенилл
  • Допустимая нагрузка170
  • Каркас диванаМеталл
  • Высота ножек120 мм
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Вес упаковки36.4 кг
  • Объём упаковки0.51 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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