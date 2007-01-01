Характеристики товара
Описание
Диван Кэнди — стильный акцент и комфорт для современного интерьера. Диван Кэнди привлекает внимание выразительным дизайном с мягкими округлыми линиями, спинкой и объемными подлокотниками. Необычная форма делает модель ярким акцентом интерьера, а современный стиль позволяет легко сочетать диван с различными дизайнерскими решениями. Зеленая обивка добавляет пространству свежести и уюта. Обивка выполнена из шенилла — приятного на ощупь материала с мягкой фактурой и благородным внешним видом. Шенилл отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к ежедневной эксплуатации и способностью долго сохранять привлекательный внешний вид. Материал создает дополнительный комфорт и делает диван уютным местом для отдыха. Широкое сиденье и спинка обеспечивают удобное размещение для отдыха, общения или работы. В качестве наполнителя используется ППУ повышенной жесткости, который хорошо поддерживает тело, сохраняет форму на протяжении длительного времени и обеспечивает комфортную посадку каждый день. Прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долговечность конструкции. Максимальная допустимая нагрузка составляет 170 кг. Металлические ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Диван Кэнди станет отличным решением для гостиной, зоны отдыха или домашнего кабинета. Благодаря эффектному внешнему виду и высокой практичности модель также прекрасно подойдет для офисов, гостиниц, салонов красоты, лаунж-зон и других современных общественных пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1510 мм
- Глубина740 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Высота спинки390 мм
- Вес34 кг
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материалметалл, шенилл
- Допустимая нагрузка170
- Каркас диванаМеталл
- Высота ножек120 мм
- Цветзеленый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки730 мм
- Вес упаковки36.4 кг
- Объём упаковки0.51 м3
- Изделия стопируютсяНет