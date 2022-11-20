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Диван Grand 3-х местный - фото 1

Диван Grand 3-х местный

12 оценок
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Диван Veil 2-х местный

Характеристики товара

Описание

202 х 81 х H70, высота от пола до сидения (без подушки) 39 см, подушка на сидение 9 см

каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 300
ВЕС НЕТТО: 22 кг

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