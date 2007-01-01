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Трехместный диван Блок - фото 1

Трехместный диван Блок

Артикул: CH-070-385
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван Блок – это не только удобный предмет мебели, но и стильный элемент интерьера. Он изготовлен из качественных материалов, таких как экокожа и металл, что придает ему высокую прочность и долговечность.
Стильный дизайн дивана Дублина прекрасно подойдет для любого офиса, независимо от его стиля и цветовой гаммы. Он станет не только функциональным элементом, но и украшением интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1750 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота720 мм
  • Материалискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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