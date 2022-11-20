Диван пластиковый Coccolona, антрацит

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Диван пластиковый Coccolona, антрацит

4.1
16 890 ₽
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Диван пластиковый Coccolona, тортора
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Длина1410 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

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