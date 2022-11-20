Стол обеденный Кослан мини
Диван Честер черный
Диван Мельбурн
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Klassika beige саржа
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый
Диван пластиковый Low Lita Love Anniversary Edition
Диван пластиковый Net Bench белый
Диван пластиковый Net Bench тортора
Диван пластиковый Net Bench горчичный
Плетеный стул Elena, темно-коричневый
Комплект мебели под ротанг SOFT 4
Комплект пластиковой мебели LOFT 4 бежевый/темно-серый
Стол обеденный пластиковый KOMFORT
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое
Комплект мебели под ротанг LUX 2
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый